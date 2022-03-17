Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın yayınına çıktı!

Teröre ve teröristlere olan sempatisiyle bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son olarak FETÖ aşkıyla gündemde.
Daha önce örgütün kumpaslarında FETÖ'nün yanında yer alan Fincancı, şimdi de FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube yayınına konuk oldu.
FİRAFİ FETÖ'CÜYE DAYANIŞMA MESAJI
20 dakikalık bir yayında FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlayan Fincancı, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu.
Fincancı, programın sonunda Aytav'a teşekkür ederek, "Hep birlikte dayanışmayla yaşayacağımız günler olsun." ifadelerini kullandı.
TERÖR DOSYASI KABARIK
Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.
FETÖ MEDYASININ GÖZDESİ
Fincancı, Zaman ve Bugün gibi FETÖ gazetelerinin Samanyolu Tv gibi örgütün kara propaganda kanallarının vazgeçilmez müdavimleri arasında yer almasıyla biliniyor.
PKK PAÇAVRASINA RÖPORTAJ
Geçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine "Aşı milliyetçiliği yapamayız" açıklamasında bulunmuştu.