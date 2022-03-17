1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede? Güzergahı...

Gündemde yoğun bir şekilde Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı köprü ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü nerede? Güzergahı nerelerden geçiyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...