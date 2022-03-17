Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2022 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 09:42
    ABONE OL

    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede? Güzergahı...

    Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü nerede, güzergahı nerelerden geçiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açılması heyecanla beklenen Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan ücret açıklaması geldi? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı köprü ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü nerede? Güzergahı nerelerden geçiyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

    Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını bildirdi.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NEREDE?

    1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçasıdır.
    Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa'da Sütlüce köyü ve Asya'da Lapseki arasında yer alan 1915Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine ulaşmaktadır.

        1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Liviv havalimanı bombalandı! Dumanlar yükseliyor!
        Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede? Güzergahı...
            SON DAKİKA