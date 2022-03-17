İSTANBUL, ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri müslüman dünyasının araştırdığı konular arasında yer alıyor. 17 Mart tarihinde bugün idrak edilen Berat Kandili ibadetlerle geçirilecek. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 17 Mart Diyanet il il namaz saatleri...
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Berat Kandili 17 Mart tarihine denk geliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.