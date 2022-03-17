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    • 17.03.2022 18:37
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    • 17.03.2022 18:37
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    İSTANBUL, ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ | 17 Mart Diyanet il il namaz saatleri | Berat Kandili kadın - erkek namaz kılınışı

    Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusunun yanıtı Berat Kandili'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde 14. günde eda edilen Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bu özel günde en çok namaz vakitleri gündeme geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında 17 Mart Diyanet il il namaz saatleri araştırılıyor. İşte 2022 İSTANBUL, ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ ve Berat Kandili kadın - erkek namaz kılınışı...

    İSTANBUL, ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

    İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri müslüman dünyasının araştırdığı konular arasında yer alıyor. 17 Mart tarihinde bugün idrak edilen Berat Kandili ibadetlerle geçirilecek. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 17 Mart Diyanet il il namaz saatleri...

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022

    17 Mart Perşembe İstanbul'da akşam namazı saat 19:19'de kılınacak.

    17 Mart Perşembe Ankara'da akşam namazı saat 19:04'de kılınacak.

    17 Mart Perşembe İzmir'de akşam namazı saat 19:27'de kılınacak.

    BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Berat Kandili 17 Mart tarihine denk geliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

        100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir.Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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