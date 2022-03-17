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    • Güncel
    • 17.03.2022 17:08
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    • 17.03.2022 17:11
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif
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