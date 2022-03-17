Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.
Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 33 bin 889 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
- Güncel
- 17.03.2022 17:08
- -
- Son Güncelleme:
-
- 17.03.2022 17:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.