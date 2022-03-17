Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." açıklamasında bulundu.



Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 33 bin 889 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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