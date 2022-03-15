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    • 15.03.2022 15:05
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    DEAŞ'ın finans yapılanmasına darbe! MİT ve emniyet enselemişti

    Son dakika haberi... MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile gözaltına alınan DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinden 4 DEAŞ'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEAŞ’ın finans yapılanmasına darbe! MİT ve emniyet...

    MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alınan DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinde yer alan ve eleman temin eden 4 DEAŞ'lı tutuklandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla operasyon düzenlenmişti. Çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklular Refik kod adlı Husam Elhumeydi, ve Yaser Osman, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın 'Hicret Ofisi'nin Türkiye'deki yapılanmasına yer aldıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mahmud Jabran, Muhammed Mehdi Aldine Husam Elhumeydi ve Yaser Osman 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

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