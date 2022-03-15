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    • 15.03.2022 16:16
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    • 15.03.2022 16:16
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi.

    Bakan Akar ve kuvvet komutanları toplandı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.



    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi"     ifadeleri kullanıldı.

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