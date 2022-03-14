Mart ayının ortalarından itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kars, Ardahan, Giresun, Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları!
15 MART 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
15 Mart günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika gelişmesi olursa haberde yer alacak.
İSTANBUL'DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR
Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.