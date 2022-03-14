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    • 14.03.2022 16:54
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    • 14.03.2022 16:54
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    Kars, Ardahan, Giresun, Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları!

    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre bazı illerimizde kar yağışı etkisini sürdürecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 15 Mart Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Kars, Ardahan, Giresun, Rize'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı

    takvim.com.tr
    Kars, Ardahan, Giresun, Rize’de yarın okullar tatil mi?

    Mart ayının ortalarından itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kars, Ardahan, Giresun, Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları!

    15 MART 2022 OKULLAR TATİL Mİ?

    15 Mart günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika gelişmesi olursa haberde yer alacak.

    İSTANBUL'DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR

    Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.

        METEOROLOJİ'DEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde Kar Yağışı beklendiği görülüyor.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Kars, Ardahan, Giresun, Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart 2022 Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları!
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