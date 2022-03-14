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    • Güncel
    • 14.03.2022 15:50
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    • 14.03.2022 16:08
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    SON DAKİKA! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Malatya'dan da hissedildi!

    Son dakika haberine göre Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çelikhan ilçesinde yaşanan depremin derinliği AFAD tarafından 7.06 km olarak kaydedildi. Gelen bilgilere göre deprem Malatya'dan da hissedildi.

    SON DAKİKA! Adıyaman’da korkutan deprem!

    SON DAKİKA! AFAD tarafından duyuruldu! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'dan son dakika bilgisini paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin saat 15:38'de yaşandığını bildirdi.

    ADIYAMAN 4.3 İLE SALLANDI

    Adıyaman'daki depremin Malatya, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

    Sosyal medyada vatandaşlar ''Osmaniyeden hissettik. Rabbim beterinden muhafaza etsin'' , ''Malatyadan hissettim'' , ''Kahramanmaraş merkez hissedildi.'' şeklinde yorumlarda bulundu.

    ADIYAMAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA!

    Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Malatya'dan da hissedildi!
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