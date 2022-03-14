SON DAKİKA! Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Malatya'dan da hissedildi!

ADIYAMAN 4.3 İLE SALLANDI

Adıyaman'daki depremin Malatya, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Sosyal medyada vatandaşlar ''Osmaniyeden hissettik. Rabbim beterinden muhafaza etsin'' , ''Malatyadan hissettim'' , ''Kahramanmaraş merkez hissedildi.'' şeklinde yorumlarda bulundu.

ADIYAMAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA!

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.