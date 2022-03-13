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    Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yüklü gemiler Boğaz'dan geçti

    Son dakika haberine göre, Rusya’dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü gemiler İstanbul Boğazı’ndan geçti. Gemilerin, 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beklenen gemiler Boğaz’ı geçti

    Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

    17 MART'TA MERSİN LİMANINA VARACAK
    Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rusya'dan Türkiye'ye gelen ikici ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

    Rusya'dan hareket eden tonlarca ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 'Glard 1' isimli gemi, saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

    Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.

    Rusya'dan Türkiye'ye gelen üçüncü ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.

    "GEMİLERE TÜRKİYE'YE GELECEK"
    Görüşme sonrasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.

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