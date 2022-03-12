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    • Güncel
    • 12.03.2022 19:54
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    • 12.03.2022 20:26
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    Başkan Erdoğan'ı nefretle hedef alan HDP'li Hüda Kaya imza attığı rezilliği savundu!

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya imza attığı skandalı savundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde, "Dilerim geçmiş olmaz" ifadeleriyle nefret kusan Hüda Kaya daha soran tweetini silmişti. Kaya bugün yaptığı açıklamada imza attığı rezaleti savundu.

    takvim.com.tr
    Skandalı savundu!

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği bedduayı savundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Şubat'ta Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    HÜDA KAYA SKANDALA İMZA ATTI
    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dünya liderleri ve siyasi parti liderlerinden geçmiş olsun dilekleri yağarken HDP'li Hüda Kaya bir skandala imza attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I NEFRETLE HEDEF ALDI
    Hüda Kaya 6 Şubat'ta attığı tweetle Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Dilerim geçmiş olmasın!" şeklinde nefret yüklü bir paylaşım yaptı.

    Kaya gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

    REZİLLİĞİ SAVUNDU
    Konuya ilişkin bugün kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Kaya imza attığı rezilliği savundu.

    Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına katılan Hüda Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.

        "BIRAKIN DA İSTEDİĞİMİ İSFADE EDEBİLEYİM"
        Kaya imza attığı rezaleti şu sözlerle savundu:

        "İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim"
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı nefretle hedef alan HDP'li Hüda Kaya imza attığı rezilliği savundu!
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