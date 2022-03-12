HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği bedduayı savundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Şubat'ta Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
HÜDA KAYA SKANDALA İMZA ATTI
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dünya liderleri ve siyasi parti liderlerinden geçmiş olsun dilekleri yağarken HDP'li Hüda Kaya bir skandala imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I NEFRETLE HEDEF ALDI
Hüda Kaya 6 Şubat'ta attığı tweetle Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Dilerim geçmiş olmasın!" şeklinde nefret yüklü bir paylaşım yaptı.
Kaya gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.
REZİLLİĞİ SAVUNDU
Konuya ilişkin bugün kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Kaya imza attığı rezilliği savundu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına katılan Hüda Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.