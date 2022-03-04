HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu uyuşturucu ile yakalandı! Dikkat çeken İBB detayı...





FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ KİŞİYE DİKKAT!

Olayın patlak vermesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda İmamoğlu'nun birlikte fotoğraf çektirdiği ve Hüda Kaya'nın büyük oğlu olduğu belirtilen Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı olduğu fotoğraflara yer verildi.







