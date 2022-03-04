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    • Güncel
    • 04.03.2022 21:20
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    • 04.03.2022 21:50
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    HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu uyuşturucu ile yakalandı! Dikkat çeken İBB detayı...

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan bulunan HDP'den Milletvekili olan Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

    Hüda Kaya’nın oğlu uyuşturucuyla yakalandı!

    HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu uyuşturucu madde ile yakalandı.

    ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.

    İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ
    Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

    HDP'Lİ KAYA'NIN OĞLUNUN İBB'DE İŞE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez önce işçi kıyımı yaparak eski kadroları boşaltıp daha sonra gizli ortağı HDP'li isimleri belediyelerin kadrosuna yerleştirmeye başladığı ortaya çıkmıştı.



    İmamoğlu'nun HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit'i, Kültür AŞ çalışanı olarak işe aldığı da öğrenilmişti.



        FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ KİŞİYE DİKKAT!
        Olayın patlak vermesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

        Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda İmamoğlu'nun birlikte fotoğraf çektirdiği ve Hüda Kaya'nın büyük oğlu olduğu belirtilen Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı olduğu fotoğraflara yer verildi.



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