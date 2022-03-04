HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu uyuşturucu ile yakalandı! Dikkat çeken İBB detayı...

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu uyuşturucu madde ile yakalandı.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.
İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ
Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.
HDP'Lİ KAYA'NIN OĞLUNUN İBB'DE İŞE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez önce işçi kıyımı yaparak eski kadroları boşaltıp daha sonra gizli ortağı HDP'li isimleri belediyelerin kadrosuna yerleştirmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu'nun HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit'i, Kültür AŞ çalışanı olarak işe aldığı da öğrenilmişti.