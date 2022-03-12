Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede enerji detayı

PROJE DOĞU İLE BATI'YI BİRLEŞTİRECEK

Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru üzerinden çeşitli projelerin inşası planlarıyla ilgili Şahbazov, "Bu sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için önemli." diye konuştu.

Şahbazov, koridorun Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya ve İran'ı birbirine bağlayacağını da sözlerine ekleyerek, söz konusu projenin doğu ile batıyı birleştireceğini aktardı.

Koridorun sadece lojistik, ulaşım için değil, aynı zamanda enerji koridoru olduğunu ve elektrik ihracatı için kullanılacağını belirten Şahbazov, gelecekte koridoru yeşil enerji için de kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Şahbazov, "Hazar Denizi'nde yenilenebilir enerji için büyük planlarımız da var. Azerbaycan gelecekte yeşil enerji ülkesi olacak." dedi.