Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede enerji detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, değerlendirmelerde bulundu.
Şahbazov, ülkesinin doğalgaz rezervinin 2,6 trilyon metreküp olduğunu ve bunun "komşuları ve Avrupa ülkeleri için yeterli" olduğunu belirterek, "Güney Gaz Koridoru projesinin genişletilmesi kesinlikle başlayacak ve bu doğrultuda Avrupa ülkeleri, Batı Balkan ülkeleri ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle diyalogdayız. Bu görüşmeler, Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşecek." dedi.
Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu'nun şubatta Bakü'de düzenlenen 8'inci Bakanlar Toplantısı'nı hatırlatan Şahbazov, Avrupa Birliği (AB) Komiseri ve Türkiye Enerji Bakanı da dahil olmak üzere projenin geliştirilmesi ve enerji geçişine ilişkin oturumların düzenlendiği toplantıya 19 devlet temsilcisinin katıldığını aktardı.
Toplantıda Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesine ilişkin karar alındığını kaydeden Şahbazov, projenin büyük perspektifinin olduğunun altını çizdi.