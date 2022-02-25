HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni PKK kamplarında! Yine devleti hedef aldılar!

Hüda Kaya'nın ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas UCA "Ziyaretimizin amacı Türk devletinin yalanlarını ortaya çıkarmak. Bunu kendi gözlerimizle gördük ve önümüzdeki günlerde ziyaretlerimizin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLERİ SİVİL HALK OLARAK GÖSTERİP "KATLİAM" DEDİLER!

Ayrıca HDP milletvekilleri tarafından Irak'ın Sincar ve Mahmur bölgelerinde yapılan bu ziyaretler sonrasında aynı gün içerisinde, PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün Süleymaniye'deki temsilciliğini ziyaret eden HDP'li milletvekilleri teröristeleri sivil halk olarak göstermekten de utanmadılar.