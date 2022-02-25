HDP'li Hüda Kaya, Hasan Özgüneş, Feleknas Uca ve Murat Çepni PKK kamplarında! Yine devleti hedef aldılar!

Kahraman Türk askerinin PKK'ya yönelik operasyonları HDP'yi rahatsız etmeye devam ediyor. 1 Şubat'ta başarılı şekilde icra edilen "Kış Kartalı Hava Harekâtı" operasyonunu protesto etmek amacıyla 9 Şubat tarihinde HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'ten oluşan bir heyet Irak'ta PKK merkezlerini ziyaret etti.
HDP milletvekilleri TSK tarafından gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı hedefleri arasında bulunan adeta terör yuvası haline gelen Mahmur kampında bulunan ölen/öldürülen örgüt mensuplarının ailelerinin bulunduğu dernekte Türkiye'yi hedef aldı.
UTANMADAN TÜRKİYE'Yİ YALANCILIKLA SUÇLADILAR
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya "HDP adına sizi tüm kalbimle selamlıyorum. Mahmur ve Şengal'e yapılan saldırılar, HDP'ye yapılan saldırılardan farksız değil. Aynı zihniyet bizi yok etmek istiyor. Türk devletinin maskesini bir kez daha yıkacağız. Mahmur ve Şengal hakkındaki bu yalanları kamuoyunda gözler önüne sereceğiz" dedi.