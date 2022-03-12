Kar İstanbul'u kilitledi! İETT aracı kaza yaptı trafik durdu

CADDE VE SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

Göktürk Mahallesi'nde ara sokak ve caddeler karla kaplandı. Sürücüler, kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Kağıthane'de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Bayrampaşa ve Mecidiyeköy'de de yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışından dolayı görüş mesafesi düştü. Araçlar köprüde güçlükle ilerledi.

Ümraniye'de akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı, trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı.