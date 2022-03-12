Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.03.2022 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2022 22:09
    ABONE OL

    Kar İstanbul'u kilitledi! İETT aracı kaza yaptı trafik durdu

    Son dakika haberleri... İstanbul'da günlerdir beklenen Aybar fırtınası etkisini gösterdi. İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Levent'te bir İETT aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kaldırıma çıkan araç, bölgede trafik yoğunluğuna sebep oldu.

    Kar İstanbul’u kilitledi!

    İstanbul'da günlerdir beklenen Aybar fırtınası etkisini gösterdi.

    İETT ARACI KAZA YAPTI
    Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken Levent'te bir İETT aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kaldırıma çıkan araç, bölgede trafik yoğunluğuna sebep oldu.

    Eyüpsultan'da bir çöp toplama aracı yağışın etkisiyle yolda kaldı. Araç vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.

    CADDE VE SOKAKLAR KARLA KAPLANDI
    Göktürk Mahallesi'nde ara sokak ve caddeler karla kaplandı. Sürücüler, kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Kağıthane'de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

    Bayrampaşa ve Mecidiyeköy'de de yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kar yağışından dolayı görüş mesafesi düştü. Araçlar köprüde güçlükle ilerledi.

    Ümraniye'de akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı, trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı.

    FINDIKLI DA BİR İETT KAZASI DAHA
    Maltepe Fındıklı'da da yoğun yağış nedeniyle bir İETT aracı, minibüse çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
    Haberler Güncel Kar İstanbul'u kilitledi! İETT aracı kaza yaptı trafik durdu
        SON DAKİKA