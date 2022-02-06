HDPKK'lı Hüda Kaya nefret tetikçiliğine soyundu: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ile ilgili seviyesiz paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğu öğrenilen Başkan Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiği evden çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ile birlikte Türkiye tek yürek olup 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu ve dünya liderlerinden de peş peşe iyi dilek mesajları geldi.
Sosyal medyadaki bir grup CHP güdümündeki trol, FETÖ'cüler ve HDP'liler insanlıktan uzak bir tutum sergileyerek Erdoğan çiftinin koronavirüse yakalanması üzerine nefretlerini kustu.
NEFRET TETİKÇİSİ HDPKK'LI HÜDA KAYA
O isimlerden biri de terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya idi.
SKANDAL PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kaya, adeta bir nefret tetikçiliğine soyunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "Dilerim Geçmiş olmasın!" paylaşımını yaptı.