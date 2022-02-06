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    • Güncel
    • 06.02.2022 19:39
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    • 06.02.2022 19:54
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    HDPKK'lı Hüda Kaya nefret tetikçiliğine soyundu: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ile ilgili seviyesiz paylaşım

    PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından nefret tetikçiliğine soyundu. Sosyal medya hesabı üzerinden insanlıktan uzak bir paylaşım yapan Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" sözleri ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. HDP'li vekilin seviyesizliğine Twitter'daki birkaç bölücü HDPKK'lı troll de çanak tuttu. Bu gelişmelerin ardından tweetini apar topar silen Hüda Kaya tepkilerin odağına oturdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDPKK’lı Hüda Kaya’dan nefret tetikçiliği!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğu öğrenilen Başkan Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiği evden çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

    Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ile birlikte Türkiye tek yürek olup 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu ve dünya liderlerinden de peş peşe iyi dilek mesajları geldi.

    Sosyal medyadaki bir grup CHP güdümündeki trol, FETÖ'cüler ve HDP'liler insanlıktan uzak bir tutum sergileyerek Erdoğan çiftinin koronavirüse yakalanması üzerine nefretlerini kustu.



    NEFRET TETİKÇİSİ HDPKK'LI HÜDA KAYA
    O isimlerden biri de terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya idi.

    SKANDAL PAYLAŞIM
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kaya, adeta bir nefret tetikçiliğine soyunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "Dilerim Geçmiş olmasın!" paylaşımını yaptı.

        Kaya'nın paylaşımı altına üşüşen bir grup bölücü Twitter kullanıcısı insanlıktan uzak sözler sarf etti.



        HDPKK'LI BÖLÜCÜ TROLLER
        Twitter'da @bazitli40 kullancı adı ile paylaşımlar yapan bir trol, HDP'li Hüda Kaya'ya destek vererek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Söz konusu skandal paylaşımda "Suyu ısıttık, mezarı kazdık" şeklindeki sözler dikkatlerden kaçmadı.



        SEVİYESİZLİĞE ÇANAK TUTTU
        @rrsurgeon kullanıcı adı altında paylaşım yapan bir başka HDPKK'lı troll de Hüda Kaya'nın seviyesizliğine çanak tutarak, "Yürü be vekilim, duygularımıza tercüman ol. Biz konuşamıyoruz siz konuşun" paylaşımını yaptı.




        APAR TOPAR SİLDİ
        Bölücü partinin vekili Hüda Kaya, gelen tepkiler üzerine seviyesiz paylaşımını apar topar kaldırdı.




            İKİYÜZLÜ HDPKK'LI
            Bu gelişmelerin ardından bir açıklama daha yapan Kaya, Başkan Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz tweetini apar topar silmesini, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" sözleriyle açıkladı.


            Fotoğrafta: Hüda Kaya PKK'lı teröristlerle yan yana

            Paylaşımda, "Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" sözlerini sarf eden HDPKK'lı vekilin bir önceki tweetinde Başkan Erdoğan'a yönelik sergilediği insanlık dışı bir tutumu görmezden gelip, iyilik ve barıştan bahsetmesi sergilediği ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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            Haberler Güncel HDPKK'lı Hüda Kaya nefret tetikçiliğine soyundu: Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ile ilgili seviyesiz paylaşım
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