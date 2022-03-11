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    • Güncel
    • 11.03.2022 23:44
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    • 11.03.2022 23:44
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı 13 bin 963’a ulaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Çavuşoğlu duyurdu! Tahliye edilen vatandaşlar...
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv' kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.


    Çavuşoğlu, "Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv'den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13.963 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

    İşte Bakan Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;




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