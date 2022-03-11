Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Odesa Lviv ve Çernihiv ' kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv'den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13.963 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.