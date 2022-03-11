Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv' kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv'den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13.963 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.İşte Bakan Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;
Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv'den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣3️⃣.9️⃣6️⃣3️⃣oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 11, 2022
Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/NLVRWbDpST