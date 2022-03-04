İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi çıkmadı! İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba açıklama

İMAMOĞLU'NUN TEK GÜNDEMİ

Bir süredir geri adım gözükse de Ekrem İmamoğlu süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Zaten İmamoğlu'nun tek bir gündemi var o da cumhurbaşkanlığı seçimi. Katıldığı bir YouTube yayınında bağımsız aday olacak mısınız sorusu üzerine önce, "Bu işin bir hata kaldırmayacağı bir dönemdeyiz" diye uyarıda bulunuyor.

Ardından "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye konuşuyor.

MESAJIN ADRESİ

Aday değilim dememişti. Benim adayım Genel Başkanım Kılıçdaroğlu lafını ağzına almamıştı. Hatta ve hatta kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını partim belirler ya da Millet İttifakı liderleri tespit eder dememişti.

Ayrıca kim bireysel hırsları, bireysel hedefleri uğruna hareket ederse ihanet etmiş olur mesajını vermişti. Siyasi kulislerde bu mesajların adresi Kılıçdaroğlu olarak yorumlandı. Ama İmamoğlu bir cümle içinde sadece mesaj vermedi, bir de ileriye dönük bir uyarıda bulundu.