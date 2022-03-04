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    • Güncel
    • 04.03.2022 19:48
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    • 04.03.2022 20:13
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    İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi çıkmadı! İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba açıklama

    Muhalefetin adaylık krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Reuters'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı yuvarlak masadan habersiz "adayım" sinyali verdi. "5 lider de isterse cumhurbaşkanı adayı olurum" diyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den vize çıkmadı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu bugün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın ortak adayına ilişkin herhangi bir çalışma yapmadıklarını belirtetek, "Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kemal’e vize çıkmadı

    CHP'nin başını çektiği muhalefet, 2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz bir aday çıkaramazken muhalefetin içine düştüğü adaylık krizi de her geçen gün derinleşiyor.

    12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.

    Muhalefetin yuvarlak masa toplantıları sürerken adaylık çatlağı da büyüyor. 21 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz merkezli Reuters'ın sorularını yanıtlayarak adaylık bombasını patlatmıştı.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ: LİDERLER İSTERSE ADAY OLURUM
    Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, aynı röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

    "İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVİNE DEVAM EDECEK"
    Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek önlerini kesti.

        İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VİZE ÇIKMADI
        İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "ORTAK ADAY ÇALIŞMAMIZ YOK"
        Millet İttifakı'nın 'ortak aday'ına ilişkin soruyu yanıtlayan Tatlıoğlu, "Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok." diye konuştu.

        Tatlıoğlu şunları söyledi:

        "CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'nın ana bileşenleri olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, önümüzdeki seçimlerde ortak bir adayla çıkmanın doğru olacağını ve parti olarak da bunu arzu ettiğimizi beyan etti ve bu beyan üzerindeyiz. Ama bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın ortak gündeminde böyle bir çalışma yok. Şu an gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak hedef olarak ele alan 6 parti var. Önümüzdeki seçimin, 'yeni tek adam kim olacak' sorusuna cevap aramak değil, 'yeni sistem nasıl olacak' sorusunu anlatmak şeklinde geçeceğini düşünüyoruz."

        KILIÇDAROĞLU BİR TÜRLÜ İSTEDİĞİ DESTEĞİ ALAMIYOR
        Yaşanan gelişmeler ışığında Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamlelerle ismini ön plana çıkarmaya çalışsa da Millet İttifakı'nın ortak adayı olma vizesini bir türlü alamadığı görülüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Fatih Sultan Mehmed'e benzetecek kadar açık destek verdiği bilinirken adaylık krizinin muhalefetin 6'lı masasını dağıtacağı yorumlarına da sebep oluyor.

        Gazeteci Abdulkadir Selvi de ittifakın içindeki adaylık krizine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

        Selvi'nin yazısından öne çıkan kısım şu şekilde:

        "Millet İttifakı'nın önünde en önemli sorun olarak cumhurbaşkanı adaylığı duruyor. Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı hamlelerle ismini ön plana çıkarmayı başardı. Ama Millet İttifakı'nın ortak adayı olma vizesini bir türlü alamıyor.

        Çünkü altı liderin üçü Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu bu konuda renklerini belli ettiler. Ali Babacan'ın ise ne yönde hareket edeceği net değil. Eğer Abdullah Gül'ün telkinlerini dinlerse İmamoğlu'nu tercih eder. Çünkü Abdullah Gül ve Meral Akşener, İmamoğlu'nu siyasi projeleri olarak görüyorlar.

        Geriye bir tek Gültekin Uysal kalıyor.

        Muhalefet liderlerinin ikna olmaması ve Ekrem İmamoğlu faktörü nedeniyle Kılıçdaroğlu tedirgin. Hop oturup hop kalktığı söyleniyor.

        İMAMOĞLU'NUN TEK GÜNDEMİ
        Bir süredir geri adım gözükse de Ekrem İmamoğlu süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Zaten İmamoğlu'nun tek bir gündemi var o da cumhurbaşkanlığı seçimi. Katıldığı bir YouTube yayınında bağımsız aday olacak mısınız sorusu üzerine önce, "Bu işin bir hata kaldırmayacağı bir dönemdeyiz" diye uyarıda bulunuyor.

        Ardından "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye konuşuyor.

        MESAJIN ADRESİ
        Aday değilim dememişti. Benim adayım Genel Başkanım Kılıçdaroğlu lafını ağzına almamıştı. Hatta ve hatta kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını partim belirler ya da Millet İttifakı liderleri tespit eder dememişti.

        Ayrıca kim bireysel hırsları, bireysel hedefleri uğruna hareket ederse ihanet etmiş olur mesajını vermişti. Siyasi kulislerde bu mesajların adresi Kılıçdaroğlu olarak yorumlandı. Ama İmamoğlu bir cümle içinde sadece mesaj vermedi, bir de ileriye dönük bir uyarıda bulundu.

            PÜF NOKTASI
            O yayında İmamoğlu'nun çok önemli bir vurgusu daha vardı. Kaynaklarım onun önümüzdeki günlerde yapacağı çıkışın şifresi olduğunu söylüyor. İmamoğlu, "Onun da yöntemi ne?" diye sorduktan sonra yanıtı yine kendisi verdi, "Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dedi.

            CHP Genel Başkanı'na dönüp bakmak demedi. Millet İttifakı liderlerinin neye karar vereceğini görmek demedi. Ne dedi? "halka bakmak" dedi.

            Bu ne anlama geliyor? Çok açık değil mi?

            STRATEJİNİN TEMELİ
            İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı çıkış stratejisi de buna dayanıyor. Bir anlamda bir cümle içinde geleceğe ilişkin izleyeceği stratejinin ipuçlarını veriyor.

            İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce halka sormak lazım diye bir çıkış yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçeceği için bu önerinin rasyonel bir tarafı var. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir masadan isminin çıkmasının zor olduğunu görüyor. O nedenle kuşatmayı yarmak için böyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman yapacak bu çıkışı? Kaynaklarım Rusya-Ukrayna savaşının gündemden düşmesinden sonra İmamoğlu'nun çıkış yapmaya hazırlandığını söylüyor.

            ZORLUKLARI NELER?
            Tabii bu tek kale maç değil. Avantajlarının yanı sıra İmamoğlu'nun zorlukları da var.

            1) CHP'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

            2) İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için Kılıçdaroğlu'nun ya geri çekilmesi ya da aşılması gerekiyor.

            3) CHP'ye rağmen cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde kazanma şansının olmadığını görüyor.

            4) İmamoğlu da bu engelleri aşmak için halkın tercihini öne çıkarıyor.

            Bize ise süreçleri dikkatli bir şekilde izlemek düşüyor."

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            Kemal’e vize çıkmadı
            Haberler Güncel İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi çıkmadı! İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba açıklama
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