İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi çıkmadı! İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba açıklama

CHP'nin başını çektiği muhalefet, 2023 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz bir aday çıkaramazken muhalefetin içine düştüğü adaylık krizi de her geçen gün derinleşiyor.
12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.
Muhalefetin yuvarlak masa toplantıları sürerken adaylık çatlağı da büyüyor. 21 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz merkezli Reuters'ın sorularını yanıtlayarak adaylık bombasını patlatmıştı.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ: LİDERLER İSTERSE ADAY OLURUM
Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, aynı röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibi olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVİNE DEVAM EDECEK"
Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek önlerini kesti.