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    • Güncel
    • 10.03.2022 12:42
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    • 10.03.2022 13:07
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    CHP'li Halk TV'de Ayşenur Arslan bir kez daha saçmaladı: Rusya-Ukrayna savaşını bekleyen biri varsa o da Erdoğan'dı

    CHP'li Halk TV'de her programında bir gafa skandala imza atan Ayşenur Arslan, son açıklamasıyla izleyenleri ağzı açık bıraktı. Arslan, Rusya-Ukrayna savaşını bekleyen ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Arslan, bu iftirasını Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında barış için günlerdir sürdürdüğü diplomasi trafiğini görmezlikten gelip söyledi.

    Ayşenur Arslan’ın en komik iftirası

    CHP'li Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, ekrana her çıktığı gün bir gafa, bir skandala hatta bir iftiraya imza atıyor. Arslan'ın bu sefer hedefinde ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ayşenur Arslan'ın bu defa Başkan Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hedef aldı.

    SAVAŞI BEKLEYEN TEK İSİM: ERDOĞAN'DI
    Ayşenur Arslan, şunları söyledi "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında."

    BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ İÇİN DİPLOMASİYİ SÜRDÜRÜYOR
    Ayşenur Arslan, göz göre göre bu iftirayı attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ve savaş başladığı günden bu yana barış için bölgedeki ülkelerin liderleri ve tüm dünyadaki liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor.

    Rusya ve Ukrayna arasında Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş 15. gününde devam ediyor.

    Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.

    Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza atacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
        Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başta olmak üzere peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan son olarak bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ankara'da baş başa görüştü.

        Başkan Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

        Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde sırasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.

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        Haberler Güncel CHP'li Halk TV'de Ayşenur Arslan bir kez daha saçmaladı: Rusya-Ukrayna savaşını bekleyen biri varsa o da Erdoğan'dı
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