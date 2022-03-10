CHP'li Halk TV'de Ayşenur Arslan bir kez daha saçmaladı: Rusya-Ukrayna savaşını bekleyen biri varsa o da Erdoğan'dı

CHP'li Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, ekrana her çıktığı gün bir gafa, bir skandala hatta bir iftiraya imza atıyor. Arslan'ın bu sefer hedefinde ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ayşenur Arslan'ın bu defa Başkan Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hedef aldı.
SAVAŞI BEKLEYEN TEK İSİM: ERDOĞAN'DI
Ayşenur Arslan, şunları söyledi "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında."
BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ İÇİN DİPLOMASİYİ SÜRDÜRÜYOR
Ayşenur Arslan, göz göre göre bu iftirayı attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ve savaş başladığı günden bu yana barış için bölgedeki ülkelerin liderleri ve tüm dünyadaki liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasında Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş 15. gününde devam ediyor.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.
Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza atacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.