CHP'li Halk TV'de Ayşenur Arslan bir kez daha saçmaladı: Rusya-Ukrayna savaşını bekleyen biri varsa o da Erdoğan'dı

CHP'li Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, ekrana her çıktığı gün bir gafa, bir skandala hatta bir iftiraya imza atıyor. Arslan'ın bu sefer hedefinde ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ayşenur Arslan'ın bu defa Başkan Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hedef aldı.

SAVAŞI BEKLEYEN TEK İSİM: ERDOĞAN'DI

Ayşenur Arslan, şunları söyledi "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında."

BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ İÇİN DİPLOMASİYİ SÜRDÜRÜYOR

Ayşenur Arslan, göz göre göre bu iftirayı attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ve savaş başladığı günden bu yana barış için bölgedeki ülkelerin liderleri ve tüm dünyadaki liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor.