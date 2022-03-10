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    • 10.03.2022 13:33
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    Antalya'daki zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk açıklama

    Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Antalya Diplomasi Zirvesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kuleba açıklamalarında Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederken "24 saatlik bir ateşkes konusunu dile getirdik" dedi.

    Ateşkes olacak mı? Ukrayna’dan ilk açıklama

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

    KULEBA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
    Sayın Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kolay olmayanı başardı. Rusya-Ukrayna arasındaki ilk temas oldu. Hem kolay hem zor bir görüşme oldu. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım.

    LAVROV İNSANİ KORİDOR KONUSUNDA TAAHHÜT VEREMEDİ
    Mariupol'de bildiğiniz gibi havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Bölgeler ateş altında. Bu toplantı insani bir koridorun açılması, bölgedeki sivillerin acılarının sona ermesi için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi. Böyle bir konumda değildi. 24 saatlik bir ateşkes konusunu dile getirdik. Bu konuda ilerleme kaydedemedik. Rusya bu konuda karar verecek başka kişilerin olduğunu anlıyoruz.



    ÇABALARIMIZ SÜRECEK
    Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.

    EN ZOR DURUMDAKİ KENT MARİUPOL
    Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki kentimiz.



        LAVROV'UN ÇÖZÜM BULABİLECEĞİNİ UMUYORUM
        Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor hakkında bir çözüm bulabileceğini umuyorum. Rusya'nın bizim çocuklarımızı düşünerek, ilaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek 24 saatlik insani koridorun açılması için bir adım atacaklarını düşünüyorum. Biz şuan savaşı durduramayız çünkü Ukrayna sadece savunmada, savaşı biz başlatmadık.



        RUS ORDUSUNUN YAPACAĞI EN GÜZEL ŞEY GERİ ÇEKİLMESİDİR
        Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım. Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır.

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