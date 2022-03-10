Megakent İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma dair sıkı tedbirler alındı. Kamyon ve TIR'ların giriş çıkışı geçici olarak durduruldu. Hal böyle olunca trafiğe çıkmak isteyen milyonlarca sürücü detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle de hususi araç kullananlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki Özel araçla yola çıkmak yasak mı? 10 Mart İstanbul'a özel araçla giriş çıkış yasak mı? Kamyon, TIR yasağı bitti mi? Yanıtları haberimizde...
10 MART 2022 PERŞEMBE ÖZEL ARAÇLA YOLA ÇIKMAK YASAK MI?
İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasak değil. Yeni bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından tedbirler ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor.
KAMYON VE TIR YASAĞI BİTTİ Mİ?
Yerlikaya'nın son açıklaması Kamyon ve TIR sürücülerini ilgilendiriyor. Vali açıklamasında, ''Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;
#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak
✅ İZİN VERİLMEKTEDİR❗'' ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'DA 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,
Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,