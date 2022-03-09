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    • Güncel
    • 09.03.2022 21:50
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    • 09.03.2022 22:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Başkan Erdoğan dünya liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

    Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

    Rusya ve Ukrayna arasında Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş 14. gününde devam ediyor.

    Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.

    Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza atacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
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