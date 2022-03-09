Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş 14. gününde devam ediyor.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirecek.
Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken diplomasi trafiğine hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşmeye daha imza atacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.