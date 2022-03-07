Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü

BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.