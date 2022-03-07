Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ
Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TELEFON DİPLOMASİSİ
Başkan Erdoğan, 4-6 Mart tarihleri arasında 7 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.