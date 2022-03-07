Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2022 22:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 22:41
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye  konuları ele alındı.

    Diplomasi trafiği sürüyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

    BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ
    Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TELEFON DİPLOMASİSİ
    Başkan Erdoğan, 4-6 Mart tarihleri arasında 7 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
        Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü
            SON DAKİKA