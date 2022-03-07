"Yuvarlak masa" devrilmek üzere! İYİ Parti ve CHP arasında restleşme

Millet İttifakında adaylık meselesiyle başlayan gerilim içinden çıkılmaz bir krize dönüşüyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' dayatmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftalarda çektiği ''Biz olmasaydık belediyeleri kazanamazdık'' restine CHP'li Özgür Özel'den yanıt geldi.

AKŞENER'DEN CHP'YE GÖNDERME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Şubat'ta partisinin grup toplantısında gündemdeki konularak ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"UNUTULUYOR HATIRLATMAK LAZIM"

31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AKŞENER'E YANIT: 6 PARTİYE İHTİYACIMIZ YOK

Akşener'in restine CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Altı partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz, tek başımıza da hazırlanıyoruz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz, 6 partiyle birlikle yapılan toplantılarda da iktidara geldikten sonra bu tek adam rejimini nasıl iyi bir demokrasiye dönüştürürüz onu konuşuyoruz. İktidarı ele geçirme gayreti konusunda bir sıkıntımız yok ama sizin iktidarı teslim etmeme konusunda bir karın ağrınız var."

"MİLLET İTTİFAKI BOZULUR MU? TABİ Kİ BOZULUR"

Özgür Özel'in bu sözleri ittifak ortağına mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan 2 partinin arasındaki gerilim CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın "Millet İttifakı bozulur mu? Tabi ki bozulur. Niye bozulmasın? Bir ideolojik ayrılık zaten var. Sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulur." Sözlerini akıllara getirdi.

MASA'DAKİ İLK REST DEĞİL

12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.

6'lı masanın 12 Şubat'ta kurulmasının ardından masayı yıkacak birçok gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından sırasıyla Saadet Partisi Deva Partisi ve İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına veto geldi.

SAADET VE DEVA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK RESTİ

İttifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim'den 'Üçüncü ittifak' çıkışı geldi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi. "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN MASAYI SALLAYACAK ÇIKIŞ: ADAYIMIZ ALİ BABACAN'DIR

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesine Saadet Partisi'nden sonra bir rest de Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ali Babacan ittifakın adayı olabilir mi diyeceğim, ihtimal var mı?" sorusuna yanıt verdi. Erol, "Bizim adayımız Babacan'dır" dedi.

İYİ PARTİ'DEN DE KILIÇDAROĞLU'NA VİZE ÇIKMADI

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ORTAK ADAY ÇALIŞMAMIZ YOK"

Millet İttifakı'nın 'ortak aday'ına ilişkin soruyu yanıtlayan Tatlıoğlu, "Bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok." diye konuştu.