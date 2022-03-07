Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2022 21:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 21:36
    ABONE OL

    7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye miktarı…

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye miktarı açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını seven, yakından takip eden hatta kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiye hayaliyle yanıp tutuşuyor. Peki merakla ve heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman duyurulacak?

    takvim.com.tr
    7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından online canlı yayınla ve noter huzurunda düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı ve kuponlarını yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Peki büyük ikramiye miktarı açıklandı mı? 7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    7 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Çekiliş 21:30'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.

    İşte talihli numaralar:

    52, 86, 25, 78, 9, 41 joker: 57

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

    Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pentagon ’bomba’yı doğruladı!
        Haberler Güncel 7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye miktarı…
            SON DAKİKA