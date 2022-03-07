7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye miktarı…

Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından online canlı yayınla ve noter huzurunda düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı ve kuponlarını yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Peki büyük ikramiye miktarı açıklandı mı? 7 Mart Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
7 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çekiliş 21:30'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
İşte talihli numaralar:
52, 86, 25, 78, 9, 41 joker: 57
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: