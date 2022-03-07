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    • Güncel
    • 07.03.2022 19:24
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    • 07.03.2022 19:31
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    Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası: "Azak'ta bekletilen gemiler ve ticaret..."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin perde arkası belli oldu.

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası: "Azak'ta bekletilen gemiler ve ticaret..."
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