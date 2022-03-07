Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası: "Azak'ta bekletilen gemiler ve ticaret..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmenin perde arkası belli oldu.
Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz" dedi.
Öte yandan Azak'ta bekletilen Ayçiçek yağı ve buğday yüklü gemiler için Putin'in talimat vereceği öğrenildi.
Detaylar geliyor...
Söz konusu görüşmenin perde arkası belli oldu.
Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz" dedi.
Öte yandan Azak'ta bekletilen Ayçiçek yağı ve buğday yüklü gemiler için Putin'in talimat vereceği öğrenildi.
Detaylar geliyor...