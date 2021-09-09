CHP’li Aytuğ Atıcı’dan Millet İttifakı itirafı: İdeolojik ayrılık var neden bozulmasın

Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına değinen Atıcı Cumhur İttifakı'nda ideolojik bir birliktelik olduğu için herhangi bir ayrılık olmayacağını da vurguladı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRILIK OLMAZ"

CHP'nin Cumhur İttifakı'na girmeyecek tek parti olduğunu söyleyen Atıcı, İYİ Parti'ye yönelik "Cumhur İttifakında ayrılık olmaz. Ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir. Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti'dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." ifadelerini kullandı.