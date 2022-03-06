Başkan Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü! Dünyanın beklediği temas sonrası ilk açıklama

Görüşmelerde Ukrayna krizi ve son gelişmeler değerlendirildi. AB Konseyi Başkanı Michel, Başkan Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinin arasında Vahdettin Köşkü'nde toplanan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na da başkanlık etti.

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

Dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Başkan Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.