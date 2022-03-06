Başkan Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü! Dünyanın beklediği temas sonrası ilk açıklama

Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krize çözüm için diplomatik çabalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüşen Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde Ukrayna krizi ve son gelişmeler değerlendirildi. AB Konseyi Başkanı Michel, Başkan Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinin arasında Vahdettin Köşkü'nde toplanan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na da başkanlık etti.
KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.
Başkan Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.
MÜZAKERE ÇAĞRISI
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ukrayna krizine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin tüm çabasının savaşı durdurmak yönünde olduğunu söyleyen Kalın, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurması ve müzakere masasına gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak.