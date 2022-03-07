Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri paylaştı: Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın 12. gününde bölgeden tahliye çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" dedi.
"YURT İÇİNDE VERİLEN HİZMET ŞİMDİ UKRAYNA-ROMANYA SINIRINDA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında" ifadelerine yer verdi.