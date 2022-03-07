Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2022 21:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 22:00
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri paylaştı: Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası bölgeden tahliye çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" dedi. Koca, "Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında" ifadelerini kullandı.

    Yurt içindeki hizmet şimdi savaş sınırında!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın 12. gününde bölgeden tahliye çalışmaları sürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" dedi.

    "YURT İÇİNDE VERİLEN HİZMET ŞİMDİ UKRAYNA-ROMANYA SINIRINDA"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında" ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pentagon ’bomba’yı doğruladı!
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri paylaştı: Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna-Romanya sınırında!
        SON DAKİKA