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    • 05.03.2022 13:18
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüşecek! Masada Ukrayna krizi var

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyerek Başkan Erdoğan ile Putin'in yarın görüşeceğini söyledi. Kalın, Erdoğan'ın Putin'e 'görüşmelerin Türkiye'de yapılması teklifinde bulunacağını' ifade etti.

    Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

    Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüşecek!

    Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey, Brüksel'de NATO Zirvesi'nde bu teklifi yaptı. Kendisi de zaten hem Rus mevkidaşıyla hem Ukraynalı mevkidaşıyla yoğun bir temas içerisinde. Bu teklif makul, güzel bir teklif. Kremlin'den bu yönde olumlu bir açıklama yapılmasını da biz olumlu karşılıyoruz. Zira bu savaşın bir an önce sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi gerekiyor. Şu anda tabii Ukrayna ve Rus heyetleri görüşüyorlar. İkinci tur görüşmeleri dün bitirdiler. Üçüncü tur görüşmelerin bu hafta sonu, önümüzdeki hafta da olması öngörülüyor. Fakat bu savaş bütün şiddetiyle devam ederken müzakerelerden bir netice çıkmasını beklemek de pek gerçekçi olmaz.

    Burada saldırıların durması ve müzakere için öne sürülen şartlar, beklentiler her neyse bunlara bir şans verilmesi gerekiyor.



    DÜN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.



        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.

        İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

        Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

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