Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüşecek! Masada Ukrayna krizi var





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.



İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.