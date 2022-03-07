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    • Güncel
    • 07.03.2022 22:45
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    • 07.03.2022 22:45
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan duyurdu: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşıma imza attı. Bakan Dönmez paylaşımında Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktığı müjdesini verdi.

    Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

    HAYIRLI, UĞURLU OLSUN
    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

    Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan duyurdu: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
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