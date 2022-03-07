CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz

PARTİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Kılıçdaroğlu CHP gibi bir partiye büyük zarar verdi. Baykal döneminde kapının önünden geçemeyecek insanları partiye soktu. HDP gibi bir parti ile iş birliği yapıyor, korkudan hâlâ açık açık söylemese de yaptığını herkes biliyor. Erdal İnönü, Leyla Zana'larla iş birliği yaptığı için Baykal SHP'deki genel sekreterlik görevinden istifa etmişti. Şimdi partinin başında olsaydı HDP'lilerle ittifak yapmazdı. Milli konularda da hep devletin yanında yer alırdı. Kılıçdaroğlu bu konuda da çok eksik.



MÜZAKERE İÇİN ERDOĞAN'IN ÖNERİLMESİ GURUR VERİCİ

Kılıçdaroğlu hangi konuda eksik?

Sabah'ta yer alan habere göre, Millet İttifakı'nın iyi bir muhalefet yapamadığını belirten Atılgan, "Kılıçdaroğlu milli konularda bile önüne arkasına bakmadan iktidarı eleştiriyor. Hiç iyi bir şey yapmıyor mu Cumhur İttifakı? Bakın bugün Rusya bile Ukrayna ile müzakere için Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi öneriyor. Bence gurur verici bir durum bu. Ülkemizin uluslararası alanda güçlenmesi beni mutlu eder. Kılıçdaroğlu, sadece kendi bekasını düşünüyor, ülkenin bekasını değil. Şimdi bana iktidara yanaşmak için böyle açıklama yapıyor diyecek bir kesim olacak biliyorum. O yüzden şunu baştan söyleyeyim, ben yaparsam siyaseti yine CHP'de yaparım. Benim başka partilere gitme gibi bir niyetim yok, hiç de olmadı. Ama Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de siyaset yapmam, görev verseler de kabul etmem." dedi.