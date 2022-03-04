Kılıçdaroğlu hop oturup hop kalkıyor! İmamoğlu çıkış yapmaya hazırlanıyor!

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası her geçen gün derinleşiyor. Kılıçdaroğlu 6'lı muhalefet zirveleriyle adayım pozları verse de ittifak içerisinde istediği desteği henüz toplayabilmiş değil. Öte yandan İmamoğlu ise hamle yapmak için doğru anı bekliyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ittifaktaki adaylık yarışına dair dikkat çeken tespit ve kulis bigileri aktardı. Selvi'nin yazısı şu şekilde:
Millet İttifakı'nın önünde en önemli sorun olarak cumhurbaşkanı adaylığı duruyor. Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı hamlelerle ismini ön plana çıkarmayı başardı. Ama Millet İttifakı'nın ortak adayı olma vizesini bir türlü alamıyor.
Çünkü altı liderin üçü Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu bu konuda renklerini belli ettiler. Ali Babacan'ın ise ne yönde hareket edeceği net değil. Eğer Abdullah Gül'ün telkinlerini dinlerse İmamoğlu'nu tercih eder. Çünkü Abdullah Gül ve Meral Akşener, İmamoğlu'nu siyasi projeleri olarak görüyorlar.
Geriye bir tek Gültekin Uysal kalıyor.
Muhalefet liderlerinin ikna olmaması ve Ekrem İmamoğlu faktörü nedeniyle Kılıçdaroğlu tedirgin. Hop oturup hop kalktığı söyleniyor.
İMAMOĞLU'NUN TEK GÜNDEMİ
Bir süredir geri adım gözükse de Ekrem İmamoğlu süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Zaten İmamoğlu'nun tek bir gündemi var o da cumhurbaşkanlığı seçimi. Katıldığı bir YouTube yayınında bağımsız aday olacak mısınız sorusu üzerine önce, "Bu işin bir hata kaldırmayacağı bir dönemdeyiz" diye uyarıda bulunuyor.
Ardından "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye konuşuyor.
MESAJIN ADRESİ
Aday değilim dememişti. Benim adayım Genel Başkanım Kılıçdaroğlu lafını ağzına almamıştı. Hatta ve hatta kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını partim belirler ya da Millet İttifakı liderleri tespit eder dememişti.
Ayrıca kim bireysel hırsları, bireysel hedefleri uğruna hareket ederse ihanet etmiş olur mesajını vermişti. Siyasi kulislerde bu mesajların adresi Kılıçdaroğlu olarak yorumlandı. Ama İmamoğlu bir cümle içinde sadece mesaj vermedi, bir de ileriye dönük bir uyarıda bulundu.
PÜF NOKTASI
O yayında İmamoğlu'nun çok önemli bir vurgusu daha vardı. Kaynaklarım onun önümüzdeki günlerde yapacağı çıkışın şifresi olduğunu söylüyor. İmamoğlu, "Onun da yöntemi ne?" diye sorduktan sonra yanıtı yine kendisi verdi, "Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dedi.
CHP Genel Başkanı'na dönüp bakmak demedi. Millet İttifakı liderlerinin neye karar vereceğini görmek demedi. Ne dedi? "halka bakmak" dedi.
Bu ne anlama geliyor? Çok açık değil mi?