Kılıçdaroğlu hop oturup hop kalkıyor! İmamoğlu çıkış yapmaya hazırlanıyor!

Ardından "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye konuşuyor.

MESAJIN ADRESİ

Aday değilim dememişti. Benim adayım Genel Başkanım Kılıçdaroğlu lafını ağzına almamıştı. Hatta ve hatta kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını partim belirler ya da Millet İttifakı liderleri tespit eder dememişti.

Ayrıca kim bireysel hırsları, bireysel hedefleri uğruna hareket ederse ihanet etmiş olur mesajını vermişti. Siyasi kulislerde bu mesajların adresi Kılıçdaroğlu olarak yorumlandı. Ama İmamoğlu bir cümle içinde sadece mesaj vermedi, bir de ileriye dönük bir uyarıda bulundu.

PÜF NOKTASI

O yayında İmamoğlu'nun çok önemli bir vurgusu daha vardı. Kaynaklarım onun önümüzdeki günlerde yapacağı çıkışın şifresi olduğunu söylüyor. İmamoğlu, "Onun da yöntemi ne?" diye sorduktan sonra yanıtı yine kendisi verdi, "Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı'na dönüp bakmak demedi. Millet İttifakı liderlerinin neye karar vereceğini görmek demedi. Ne dedi? "halka bakmak" dedi.

Bu ne anlama geliyor? Çok açık değil mi?