CHP liderliğindeki 6 muhalefetin yeni sisteminde Atatürk yok! Kılıçdaroğlu partiden sonra ülkeden de silmek istiyor





Bu sözlerle Atatürk liderliğinde yürürlüğe giren ve Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 Anayasası da o "dar kalıbın" içine sokulmuş oldu.

ATATÜRK, TÜRK MİLLETİ VE LAİKLİK YOK

Diğer yandan CHP liderliğinde kurgulanan metinde "Atatürk" ve "Türk Milleti" adının hiç geçmemesi dikkat çekti.