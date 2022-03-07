CHP'li meclis üyesinden kadın işçi kıyımı! Kadın çalışanları sendikalı diye kapı önüne koydu





ÜYELER BİR BİR İSTİFA EDİYOR

Kadın işçilerin haklarının yendiğini ve hak aradıkları için fabrikadan kovulduklarını duyan çok sayıda partili, konuyu CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'na taşıdı. Ancak burada bekledikleri ilgiyi göremeyen ve CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın fabrikanın tarafını tuttuğunu gören bazı partililer, CHP'den istifa etti. Bir partili yaptığı paylaşımda, "Mensubu olmaktan bugün utanç duyduğum CHP üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Technomix fabrika sahibi CHP Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Murat Yıldırım ve fabrikasında insan kaynakları müdürlüğü yapan Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, sırf sendikalı olduğu için bir çok kadın işçiyi işten çıkardı. Hepimizin yaşam mücadelesi verdiğimiz şu zor günlerde insanlar sokağa atıldı. Hakları için mücadele eden bu emekçi kadınlara destek vermek yerine meclis üyelerini koruyan, yani ezenden yana olan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın tutumundan dolayı partimden istifa ettim" dedi.