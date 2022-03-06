Habertürk ekranlarında rezillik! Prof. Dr. Hasan Köni'den çirkin sözler: Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...

"Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyorlar ama maalesef Avrupa'ya gidiyor. Bu da bir başka konu olarak söylüyorum. Onu edebiyat olarak söylüyorum tabii ama bu gittikçe de artıyor. Gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar..."