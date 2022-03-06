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    • Güncel
    • 06.03.2022 18:06
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    • 06.03.2022 18:37
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    Habertürk ekranlarında rezillik! Prof. Dr. Hasan Köni'den çirkin sözler: Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...

    Son dakika haberleri... Son dönemde canlı yayında yaşanan rezilliklerle gündeme gelen Habertük ekranlarında yine bir rezalet yaşandı. Habertürk ekranlarında dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna savaşını yorumlayan Prof. Dr. Hasan Köni çirkin sözlere imza attı. Ukraynalı kadınlar ve Türk erkeklerini ima eden Hasan Köni, "Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar." dedi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Habertürk ekranlarında rezillik!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 11. gününde devam ediyor.

    HABERTÜRK EKRANLARINDA REZİLLİK
    Dünya kilitleyen savaş Türkiye'de de televizyonların 1 numaralı gündem maddesi olmuşken Habertürk ekranlarında bir rezalet yaşandı.

    PROF.DR. HASAN KÖİ'DEN SKANDAL SÖZLER
    Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in konuğu olan ve dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna savaşını yorumlayan Prof. Dr. Hasan Köni çirkin sözlere imza attı.

    "BİZİM ERKEKLER UKRAYNALILARI BEKLİYOR AMA..."
    Hökenek, Köni'ye savaşla birlikte 1 buçuk milyonu aşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını sordu.

    Köni ise Ukraynalı kadınlar ve Türk erkeklerini ima ederek şu rezil ifadeleri kullandı:

    "Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyorlar ama maalesef Avrupa'ya gidiyor. Bu da bir başka konu olarak söylüyorum. Onu edebiyat olarak söylüyorum tabii ama bu gittikçe de artıyor. Gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar..."

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        Haberler Güncel Habertürk ekranlarında rezillik! Prof. Dr. Hasan Köni'den çirkin sözler: Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...
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