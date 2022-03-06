Habertürk ekranlarında rezillik! Prof. Dr. Hasan Köni'den çirkin sözler: Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 11. gününde devam ediyor.
HABERTÜRK EKRANLARINDA REZİLLİK
Dünya kilitleyen savaş Türkiye'de de televizyonların 1 numaralı gündem maddesi olmuşken Habertürk ekranlarında bir rezalet yaşandı.
PROF.DR. HASAN KÖİ'DEN SKANDAL SÖZLER
Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in konuğu olan ve dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna savaşını yorumlayan Prof. Dr. Hasan Köni çirkin sözlere imza attı.
"BİZİM ERKEKLER UKRAYNALILARI BEKLİYOR AMA..."
Hökenek, Köni'ye savaşla birlikte 1 buçuk milyonu aşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını sordu.
Köni ise Ukraynalı kadınlar ve Türk erkeklerini ima ederek şu rezil ifadeleri kullandı:
"Tabii daha da artacak. Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyorlar ama maalesef Avrupa'ya gidiyor. Bu da bir başka konu olarak söylüyorum. Onu edebiyat olarak söylüyorum tabii ama bu gittikçe de artıyor. Gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar..."