Savaş sonrası Türkiye'ye kaç Ukraynalı sığındı? İçişleri Bakanlığı duyurdu





"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Soylu, Irak'tan Suriye'ye kadar bölgenin huzur ve güven içerisinde olmasının Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemen'den Libya'ya kadar, eğer biz, onların söylediklerine bakmış olsaydık, Doğu Akdeniz'e burnumuzu sokmak değil, zihnimizden bile geçiremezdik. Eğer biz, onların dediklerine bakmış olsaydık, Libya'da bugün huzurun ve sükunun sağlanması için evlatlarımızla beraber orada bulunamazdık. Eğer biz, onların dediklerine bakmış olsaydık, Kapalı Maraş'ı Kıbrıs'ta açık Maraş haline getiremezdik. Eğer biz, onların dediklerine bakmış olsaydık, Afrin'e giremezdik, Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapamazdık. Onlar, Irak'ın kuzeyinden Afrin'den denize varıncaya kadar terör koridorunu bir deniz koridoru haline getirir, Türkiye'nin Cumhuriyetinin ikinci asrının sürekli tedirginlik içerisinde geçmesini temin ederlerdi. Eğer biz, onların dediklerine bakmış olsaydık, böğrümüze hançer gibi saplanmış olan Azerbaycan-Karabağ'da yıllardan beri bu zorluk, sıkıntı, haksızlık nasıl ortadan kalkacak diye bekleşenlerin yaralarına merhem olan bir Türkiye olamazdı. Biz, bugün bambaşka bir noktadayız ve bunu bu millet sağladı. Bu millet iradesiyle sağladı. Onun için yapacak çok işimiz var."

Türkiye'nin karakterini, altyapısını ve zenginliklerini bilen bir anlayışla sorunların üstesinden geleceklerini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin kendi arabasını da, uçağını da yapacağının altını çizdi.

Türkiye'nin güçlü, büyük ve zengin olmasını, kendi ayaklarının üzerinde durmasını istemeyenlerin olduğuna dikkati çeken Soylu, yeni neslin daha güçlü ve büyük bir Türkiye'yi yöneteceğini sözlerine ekledi.

