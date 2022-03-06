Savaş sonrası Türkiye'ye kaç Ukraynalı sığındı? İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Karadeniz'in öteki kıyılarında, dünyanın hiç beklemediği bir savaşın gözler önünde cereyan ettiğini belirterek, öte yandan teröre destek veren ülkelerin varlığına ve bunun sonucunda yaşanan olaylara işaret etti.
Dünya genelinde sömürge anlayışında yeni bir alana evrilme yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Dünyayı Doğu ve Batı diye ikiye ayırmışlar. Doğu'yu sömürülecek bir alan olarak görmüşler. Şimdi Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin, Doğu'nun üstü fakir, Batı'nın altı fakir. Kurdukları dünya düzenini devam ettirebilmek için her türlü anlayışı, her türlü süreci ortaya koyan bir tablo ile hep beraber karşı karşıyayız. İstiyorlar ki dünyada buna itiraz eden kimse olmasın" diye konuştu.
"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ EN ÜST SEVİYEDE GÖSTERİYORUZ"
Avrupa'yı Amerika'nın bir vagonuna benzeten Soylu, Avrupa'nın kendi kendine adım atabilme kabiliyeti bulunmadığını söyledi. "İstiyorlar ki Türkiye ayağa kalkmasın, bir söz söylemesin, etrafındaki coğrafyayı uyandırmasın, haksızlıklara itiraz etmesin." ifadelerini kullanan Soylu, şöyle devam etti:
"Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca düzensiz göçün yanı başında bırakanlar hadi hareket edin şimdi. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla Türkiye'ye gelen Ukraynalının sayısı 20 bini aştı. Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Biz onlar gibi sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü, yani kendi ırklarına göre bir ayrım yapmayız. Biz Müslümanız. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdura sahip çıkarız."
Soylu, Avrupa'ya, ABD'ye teslim olan bir ülke olmadıklarını, dünyan her noktasıyla ilişkileri geliştirdiklerini, bunun da faydalarını kriz dönemlerinde gördüklerini dile getirdi.
21. yüzyılın başında Türkiye'nin farklı bir politika ortaya koyarak kendi göbeğini kendinin kestiğini, dünyadaki üst kuruluşlara, örgütlere, güvenmediğini anlatan Soylu, terör örgütüne nefes aldırılmadığını kaydetti.
"TÜRKİYE'NİN EKSİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
İçişleri Bakanı Soylu, bir gıda ürününde eksiklik olacak diye sosyal medyada insanları tahrik ederek marketlere dökmeye çalışanların olduğunu kaydetti.
Kamu düzenini bozmaya çalışanları tespit edeceklerini belirten Soylu, "Sosyal medya üzerinden, birtakım siyasi manipülasyonlarla bu milletin 'Şu bitecek, bu bitecek' diye marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir" dedi.