İzmir depremi sonrası CHP’li belediyeleri eleştirince Habertürk yayınından alınan Deprem Bilimci Ahmet Ercan: Sansüre uğradım

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir depreminin ardından Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayına bağladı. İzmir'de peş peşe gelen depremler konuşulurken Deprem Bilimci Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulundu.
"CHP'Lİ BELEDİYELER YAPILAŞMAYA AÇTI"
Ercan, "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." İfadelerini kullandı.