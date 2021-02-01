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    • 01.02.2021 23:21
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    İzmir depremi sonrası CHP’li belediyeleri eleştirince Habertürk yayınından alınan Deprem Bilimci Ahmet Ercan: Sansüre uğradım

    Sabah Gazetesi yazarı kendisine yapılmaya çalışılan itibar suikastı sonrası Habertürk yayınına bağlanmış ve kanalın FETÖ bağlantılarını deşifre edince sansüre uğramıştı. Habertürk'ün sansürüne bugün de Deprem Bilimci Ahmet Ercan uğradı. Ercan, depreme karşı önlem almayan CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulununca tarafından bir anda sözü kesildi ve yayından alındı.  Daha sonra açıklama yapan Ercan, “Ben bunu bugün Habertürk'te sansüre uğradım. Demek ki bu işin failini bulunmak istenmiyor. Paldır küldür programı kestiler.” İfadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Habertürk'ün sansürüne uğradı!

    İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir depreminin ardından Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayına bağladı. İzmir'de peş peşe gelen depremler konuşulurken Deprem Bilimci Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulundu.

    "CHP'Lİ BELEDİYELER YAPILAŞMAYA AÇTI"
    Ercan, "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." İfadelerini kullandı.

    CHP'Yİ ELEŞTİRİNCE SANSÜRE UĞRADI
    Ercan, CHP'li belediyeleri eleştirince birden sözü kesildi. Programın sunucusu Hülya Hökenek, araya girdi ve "Uyarılarınız anlaşıldı" diyerek eleştirilerin yayına yansımasını engelledi.

        ERCAN KONUŞTU: SANSÜRE UĞRADIM
        Yaşananların ardından özel bir radyo yayınına katılan Ercan, "Habertürk'te anlatıyordum, pat diye kestiler, sansüre uğradım. Demek ki bu işin failini bulunmak istenmiyor. Paldır küldür programı kestiler. Program gayet güzel gidiyordu aslında." İfadelerini kullandı.

        HABERTÜRK'TEN 1 HAFTADA İKİNCİ SANSÜR
        Habertürk 1 haftada ikinci sansürünü uyguladı. Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a yönelik itibar suikastı ve algı operasyonuna girişilen, 'Enine Boyuna' isimli programda Kaplan 1.5 saat gecikmeli olarak yayına bağlandı. Söz hakkını kullanmak isteyen Kaplan, moderatör Hülya Hökenek, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz ve Habertürk ile ilgili arşivdeki kirli bilgileri tek tek saydı. Kaplan'ın FETÖ, PKK ilişkilerini ifşa etmesi sonrası Habertürk yönetimi sansüre başvurdu.
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