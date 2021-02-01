İzmir depremi sonrası CHP’li belediyeleri eleştirince Habertürk yayınından alınan Deprem Bilimci Ahmet Ercan: Sansüre uğradım

"CHP'Lİ BELEDİYELER YAPILAŞMAYA AÇTI"

Ercan, "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." İfadelerini kullandı.