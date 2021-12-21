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    • Güncel
    • 21.12.2021 12:29
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    • 21.12.2021 12:33
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    Habertürk'ten soğutma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya 90 gün izin sonrası işine devam edecek" iddiası

    Ciner grubu bünyesindeki Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bir röportaj esnasında İHAmuhabiri Ahmet Demir’e tokat attı. Habertürk ve fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya önce sessizliğe gömülse de tepkilerin ardından istifa haberi geldi. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Muharrem Sarıkaya ’90 gün izne’ çıkartıldı. Habertürk‘ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya’nın 90 günlük ‘bu zorunlu izin’ sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı konuşuluyor.

    Habertürk’ten soğutma taktiği mi?

    Habertürk yazarı fosil gazeteci Muharrem Sarıkaya, gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Sarıkaya'ya yönelik tepkiler yükseldi.

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    Habertürk'ten yapılan açıklamada "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı" denildi. Sarıkaya'nın Habertürk TV'deki programına ve Habertürk'teki yazılarına devam edip etmeyeceği hakkında ise bilgi verilmedi.

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    90 GÜN İZİN VE GÖREVE DÖNECEK İDDİASI
    Habertürk koridorlarından sızan iddialara göre Muharrem Sarıkaya '90 gün izne' çıkartıldı. Habertürk'ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya'nın 90 günlük 'bu zorunlu izin' sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı yönünde.

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    Haberler Güncel Habertürk'ten soğutma taktiği mi? "Muharrem Sarıkaya 90 gün izin sonrası işine devam edecek" iddiası
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