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    • 04.03.2022 19:17
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü: Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın saldırılarının sonlandırılması ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü
    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor. Bölgede barış ve huzuru isteyen Türkiye taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunurken sergilediği politikalarla ile tarafsız bir yol izliyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da barış için diplomasi atağı sürüyor.

    Bu doğrultuda Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.
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    Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü: Gündem Rusya - Ukrayna savaşı
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