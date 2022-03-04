Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü: Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor. Bölgede barış ve huzuru isteyen Türkiye taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunurken sergilediği politikalarla ile tarafsız bir yol izliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da barış için diplomasi atağı sürüyor.
Bu doğrultuda Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da barış için diplomasi atağı sürüyor.
Bu doğrultuda Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.