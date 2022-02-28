Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den teröre kalkan çıktı! Gizli ortak HDP'nin gönlünü almak için kayyum maddesi koydular

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni, düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı.
Altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısı, Bilkent Otel Sakarya Salonu'nda düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan salona birlikte geldi.
Metnin oluşturulması çalışmalarına katılan altı genel başkan yardımcısı, harf sırasına göre metni okudu.
YALNIZCA HDP YER ALMADI
6 siyasi partinin genel başkanları salona aynı anda yan yana girdi. Mutabakat metni partilerin genel başkan yardımcıları tarafından bölüm bölüm sırayla okundu.
6 siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışmada bilindiği üzere HDP'ye yer verilmemişti.
"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK, KAYYUMA SON VERİLECEK"
HDP'nin çalışmalarında bulunmadığı metinde yer alan bir detay dikkat çekti.