Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den teröre kalkan çıktı! Gizli ortak HDP'nin gönlünü almak için kayyum maddesi koydular

Seçimle gelenin seçimle görevinden ayrılmasının güvence altına alınacağı metinde, kayyum uygulamalarına da son verileceği duyuruldu.



YARININ TÜRKİYESİ DEĞİL ESKİYE DÖNÜŞ!

Öte yandan aylardır parlatılan, CHP medyasında öve öve bitirilemeyen, muhalefet partilerinde yere göğe sığdırılamayan metnin geleceğe dair değil geçmişe dair izler taşıması dikkatlerden kaçmadı.



Yarının Türkiyesi sloganıyla tanıtılan metinde ülkemizin geleceği için hiçbir madde göze çarpmazken, maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatkerden kaçmadı.

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