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    • 01.03.2022 10:20
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    Meral Akşener 6'lı masayı dağıtıyor mu? Muhalefetin Bilkent zirvesinin perde arkasındaki kriz

    Muhalefetin 6 benzemez unsuru, HDP'yi masa altında bırakarak gerçekleştirdikleri ikinci toplantıyı dün Bilkent Otel'de yaptılar. Toplantıya özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gergin hallederi damga vururken kulislerde ittifak içi kriz söylentileri daha da güçlenmeye başladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun gerginliğinin, Akşener'in durgunluğunun arka planını yazdı, İP lideri için "Her an masayı dağıtabilir" uyarısı yaptı.

    Akşener 6’lı masayı dağıtıyor mu?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnini imzaladı.



    Ankara Bilkent Otel'de 'Yarının Türkiye'si' sloganıyla gerçekleştirilen imza törenine 6 parti lideri ile partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra genel başkanlara sunulan, 48 sayfalık ve 23 maddelik mutabakat metnini okudu.



    "KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI HESABI YATIYOR"
    Toplantıya özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gergin hallederi damga vururken kulislerde ittifak içi kriz söylentileri daha da güçlenmeye başladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ittifakta yaşanan derin krizi kaleme aldı, Akşener'in masayı dağıtmak üzere olduğunu vurguladı.



        Selvi'nin yazısı şu şekilde:

        6 liderin 28 Şubat'ın huzurunda imzaladıkları deklarasyon sırasında dikkatinizi çekti mi, Kılıçdaroğlu çok gergindi.

        Meral Akşener ise çok durgundu. 28 Şubat tarafından kutsanan, merkez sağ kökenli liderler ise pek mutlu ve mesuttular. Demek ki hayatları boyunca bu anı bekliyorlarmış.

        Oysa Kılıçdaroğlu'nun çok mutlu olması gerekiyordu. Çünkü 6 lideri bir araya getirmeyi başarmış, cumhurbaşkanlığı seçimi için ismini Ekrem İmamoğlu'nun önüne yazdırmayı başarmış bir lider olarak.

        Kılıçdaroğlu, 6 lideri bir araya getirmeyi başardı ama ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda beklediği desteği bir türlü alamadı. O yüzden gergindi. Çünkü bu operasyonda bütün hedef cumhurbaşkanlığı seçiminde liderlerin desteğini yanına alabilmekti.

        ÜÇ LİDER İSTEMİYOR

        Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikna olmuyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girilecek bir seçimin kazanılamayacağını düşünüyorlar. 6 lider ittifak sağlamadığı sürece Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da kesinleşemiyor. Kemal Bey'in gerginliği oradan kaynaklanıyor.

        Temel Karamollaoğlu, daha önce "seçilmesinde tereddüt edilmeyecek bir aday" olması gerektiğini açıklamıştı. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini ama seçilemeyeceklerini söylemişti. Karamollaoğlu, "O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüd edilmesi gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu seçilir demedi. Başka bir deyişle, "Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez" dedi.

        PROMPTER DIŞINA ÇIKTI

        Meral Akşener ise bir süredir CHP'nin İYİ Parti'ye yaklaşımından rahatsız. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyince CHP'den, "siyasi diyet" hatırlatmaları yapılmaya başlandı. Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun desteği olmasaydı İYİ Parti yoktu" şeklindeki hatırlatmalar üzerine geçen haftaki konuşmasında prompter dışına çıkarak, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ne olacaktı? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak gerekiyor" deme gereği duydu.

        Tabii CHP Genel Merkezi boş durur mu, onlar da operasyon aracı olarak kullandıkları gazete üzerinden Meral Akşener'e, "nankör kedi" muamelesi yapan bir yazı yazdırdılar.

        AKŞENER'İN TAVRI

        İYİ Parti'de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor.

        CHP'yi buradan uyarayım. Meral Hanım'ın sabrını fazla zorlamayın.

        Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener'in tersi kötüdür. Masayı dağıtır.

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