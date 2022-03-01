Meral Akşener 6'lı masayı dağıtıyor mu? Muhalefetin Bilkent zirvesinin perde arkasındaki kriz





Selvi'nin yazısı şu şekilde:

6 liderin 28 Şubat'ın huzurunda imzaladıkları deklarasyon sırasında dikkatinizi çekti mi, Kılıçdaroğlu çok gergindi.

Meral Akşener ise çok durgundu. 28 Şubat tarafından kutsanan, merkez sağ kökenli liderler ise pek mutlu ve mesuttular. Demek ki hayatları boyunca bu anı bekliyorlarmış.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun çok mutlu olması gerekiyordu. Çünkü 6 lideri bir araya getirmeyi başarmış, cumhurbaşkanlığı seçimi için ismini Ekrem İmamoğlu'nun önüne yazdırmayı başarmış bir lider olarak.

Kılıçdaroğlu, 6 lideri bir araya getirmeyi başardı ama ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda beklediği desteği bir türlü alamadı. O yüzden gergindi. Çünkü bu operasyonda bütün hedef cumhurbaşkanlığı seçiminde liderlerin desteğini yanına alabilmekti.

ÜÇ LİDER İSTEMİYOR

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikna olmuyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girilecek bir seçimin kazanılamayacağını düşünüyorlar. 6 lider ittifak sağlamadığı sürece Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da kesinleşemiyor. Kemal Bey'in gerginliği oradan kaynaklanıyor.

Temel Karamollaoğlu, daha önce "seçilmesinde tereddüt edilmeyecek bir aday" olması gerektiğini açıklamıştı. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini ama seçilemeyeceklerini söylemişti. Karamollaoğlu, "O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüd edilmesi gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu seçilir demedi. Başka bir deyişle, "Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez" dedi.