Meral Akşener 6'lı masayı dağıtıyor mu? Muhalefetin Bilkent zirvesinin perde arkasındaki kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metnini imzaladı.
Ankara Bilkent Otel'de 'Yarının Türkiye'si' sloganıyla gerçekleştirilen imza törenine 6 parti lideri ile partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra genel başkanlara sunulan, 48 sayfalık ve 23 maddelik mutabakat metnini okudu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI HESABI YATIYOR"
Toplantıya özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gergin hallederi damga vururken kulislerde ittifak içi kriz söylentileri daha da güçlenmeye başladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ittifakta yaşanan derin krizi kaleme aldı, Akşener'in masayı dağıtmak üzere olduğunu vurguladı.