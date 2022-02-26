CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıl tutulması! Dün Ukrayna için toplandı bugün çikolatacı ile

Rusya'nın Ukrayna'ya harekatının üzerinden 3 gün geçti. Geçen günlerin ardından Rusya ve Ukrayna cephesinden çeşitli haberler gelirken ülkemiz de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun görüşmeleri ile beraber olayın sıcaklığını düşürmek için mücadele ediyor.

CHP MYK'SI TOPLANMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı nedeniyle programlarını iptal etmiş ve MYK toplantısı düzenlemişti.

KILIÇDAROĞLU BİR GÜNDE AKIL TUTULMASI YAŞADI

Kılıçdaroğlu'nun dün düzenlediği olağanüstü MYK toplantısının üzerinden bir gün geçerken Twitter'dan paylaşılan bir fotoğraf tepkilere sebebiyet verdi.

Çikolatacılık yapan Makbule Cengiz'in paylaştığı fotoğrafta Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir keyifle güldüğü görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken böyle bir buluşma yapılması ve ardından paylaşılan kare de tepkilere neden oldu.

Çikolatacı Cengiz'in paylaştığı fotoğrafta "Kemal Bey'in objektifinden demek yetmez, ben bir de şey ekleyeceğim; dosta güven düşmana korku" notu da dikkatlerden kaçmadı.