Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2022 20:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 20:22
    ABONE OL

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıl tutulması! Dün Ukrayna için toplandı bugün çikolatacı ile

    Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden akıl tutulması yaşıyor. Kılıçdaroğlu dün Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü MYK toplantısı yapmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu aradan geçen bir günün ardından Twitter'da çikolatacılık yapan Makbule Cengiz ile buluşarak eğlenceli anlarını paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akıl tutulması!

    Rusya'nın Ukrayna'ya harekatının üzerinden 3 gün geçti. Geçen günlerin ardından Rusya ve Ukrayna cephesinden çeşitli haberler gelirken ülkemiz de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun görüşmeleri ile beraber olayın sıcaklığını düşürmek için mücadele ediyor.

    CHP MYK'SI TOPLANMIŞTI
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı nedeniyle programlarını iptal etmiş ve MYK toplantısı düzenlemişti.

    KILIÇDAROĞLU BİR GÜNDE AKIL TUTULMASI YAŞADI
    Kılıçdaroğlu'nun dün düzenlediği olağanüstü MYK toplantısının üzerinden bir gün geçerken Twitter'dan paylaşılan bir fotoğraf tepkilere sebebiyet verdi.

    Çikolatacılık yapan Makbule Cengiz'in paylaştığı fotoğrafta Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir keyifle güldüğü görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken böyle bir buluşma yapılması ve ardından paylaşılan kare de tepkilere neden oldu.

    Çikolatacı Cengiz'in paylaştığı fotoğrafta "Kemal Bey'in objektifinden demek yetmez, ben bir de şey ekleyeceğim; dosta güven düşmana korku" notu da dikkatlerden kaçmadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balat altyapısına köklü çözüm
    Haberler Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıl tutulması! Dün Ukrayna için toplandı bugün çikolatacı ile
        SON DAKİKA