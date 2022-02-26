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    • 26.02.2022 19:47
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    AK Parti Bursa İl Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan'a telefonda doğum günü kutlaması: İyi ki doğdun reis

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonundan , AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na bağlandı. AK Partili gençler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Gençler "İyi ki doğdun reis" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a seslendi.

    İyi ki doğdun reis

    Gençler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü telefondan kutladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonundan bağlandı.

    Erdoğan'ın telefon bağlantısı esnasında gençler gep birlikte "İyi ki doğdun reis" diyerek Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutladı.

    "DURMAK YOK, YOLA DEVAM"
    Daha sonra gençlere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Sevgili gençler gününüz kutlu olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabb'im bizlere nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda bizlere yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları, yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

    KASAPOĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kasapoğlu, "AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Değerlendirme Toplantısı'nda gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak istedi. Bize de aramak düştü. Gençliğin cumhurbaşkanı!" ifadeleri yer verildi.

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