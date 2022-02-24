Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye enerji alanında Rusya’ya %60-%70' yalanı grafiklerle bozguna uğratıldı! İşte gerçek...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin enerji alanında Rusya'ya yüzde 60-70 oranında bağımlı olduğunu ifade etti.
Peki, gerçekten Türkiye'nin Rusya'ya enerji bağımlılığı bu derece fazla mı?
EPDK, TPAO ve TKİ 2019 sektör raporlarına göre:
Türkiye enerji tüketiminde Avrupa'da 5. sırada yer alırken diğer yandan Avrupa'nın en büyük 5. elektrik piyasası olarak dikkat çekiyor.
Ayrıca Türkiye küresel jeotermal enerji üretim kapasitesinde de dünyada 5. sırada yeri alırken, gaz tüketiminde ise Avrupa'da 4. sırada kendine yer buluyor.
2019 Yılı Türkiye Birincil Arzı İçerisinde Kaynakların Dağılımı:
%29,1 kömür
%28, petrol
%25,7 doğalgaz
%6,7 jeotarmal
5,3 hidro
Birincil arz içerisindeki kaynakları daha ayrıntılı olarak şu şekilde ayrılıyor:
2019 Yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı
Sanayi 24%
Çevrim Sektörü 23%
Ulaştırma 19%
Konut 16%
Ticaret 9%
Geriye kalan 9% ise diğer sektörlere aittir.