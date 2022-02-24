Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye enerji alanında Rusya’ya %60-%70' yalanı grafiklerle bozguna uğratıldı! İşte gerçek...





Peki, gerçekten Türkiye'nin Rusya'ya enerji bağımlılığı bu derece fazla mı?



EPDK, TPAO ve TKİ 2019 sektör raporlarına göre:

Türkiye enerji tüketiminde Avrupa'da 5. sırada yer alırken diğer yandan Avrupa'nın en büyük 5. elektrik piyasası olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Türkiye küresel jeotermal enerji üretim kapasitesinde de dünyada 5. sırada yeri alırken, gaz tüketiminde ise Avrupa'da 4. sırada kendine yer buluyor.

2019 Yılı Türkiye Birincil Arzı İçerisinde Kaynakların Dağılımı:

%29,1 kömür



%28, petrol



%25,7 doğalgaz



%6,7 jeotarmal



5,3 hidro