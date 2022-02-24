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    • Güncel
    • 24.02.2022 14:15
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    • 24.02.2022 14:15
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    SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun acınacak halleri! Rusya - Ukrayna savaşını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalıştı

    Son dakika haberleri... Dünya Rusya Ukranya savaşındaki son durumu merakla takip ediyor. Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'yı işgale başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamayla acınacak hale düştü. Kılıçdaroğlu, Rusya Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalıştı.

    Kılıçdaroğlu’nun acınacak hali! Savaşı Erdoğan’a bağladı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredeyse uçan kuştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlu tutacak. Kılıçdaroğlu, yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek kendisini acınacak hale düştürdü. CHP Genel Başkanı Rusya Ukrayna savaşını da Başkan Erdoğan'a bağladı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA SKANDAL SÖZLERİ
    Denizli'de sabah saatlerinde Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmarı'nda konuşan Kılıçdaroğlu "Güzel bir ülkede yaşamak varken beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içindr yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? " ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı bu sözleriyle bir nevi Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında sürdürdüğü diplomasisiyi hiçe sayıp Erdoğan'ı sorumlu tutarak bir skandala daha imza atmış oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, yaklaşık 2 saat sürdü.



    KİMLER KATILDI?
    Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.

    KRİTİK TEMAS
    Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

    TÜRKİYE NE YAPACAK?
    Gelen son haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir." dedi.

    Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

    Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.

        Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir. Seyirci kalmamak noktasında gidip oraya başka bir yardım yapacak değiliz askeri bakımdan ama buranın bölgesel istikrarını ve insan haklarını kimsenin ölmemesini hep söyleyeceğiz. Bunları hep söyleyeceğiz. Savaş yanlış bir şey.

        Rusya burada bir operasyon yapıyor ve kimsenin karışmamasını istiyor. Kiev ise yardım istemiyor ama silah verin kendimi kurtarım diyor. Ukrayna ise silahı ve diplomatik yardım istiyor.

        PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

        KİEV'DE SİREN SESLERİ
        Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

            TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK DUYURU
            Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

            Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

            Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

            Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

            "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

            Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

            Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun acınacak halleri! Rusya - Ukrayna savaşını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalıştı
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