SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun acınacak halleri! Rusya - Ukrayna savaşını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredeyse uçan kuştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlu tutacak. Kılıçdaroğlu, yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek kendisini acınacak hale düştürdü. CHP Genel Başkanı Rusya Ukrayna savaşını da Başkan Erdoğan'a bağladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA SKANDAL SÖZLERİ
Denizli'de sabah saatlerinde Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmarı'nda konuşan Kılıçdaroğlu "Güzel bir ülkede yaşamak varken beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içindr yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? " ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı bu sözleriyle bir nevi Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında sürdürdüğü diplomasisiyi hiçe sayıp Erdoğan'ı sorumlu tutarak bir skandala daha imza atmış oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, yaklaşık 2 saat sürdü.
KİMLER KATILDI?
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.
KRİTİK TEMAS
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
TÜRKİYE NE YAPACAK?
Gelen son haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir." dedi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.