6'lı masada Kılıçdaroğlu'na olan destek eriyor! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakın ne yanıt verdi

"Bu konuda şimdi bir yorum yapmak doğru olmaz benim yönümden. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle demesini de garipsemiyorum, doğru buluyorum. Aslında ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir şeyi söylemesi, düşünmesi gayet makul.