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    • 25.02.2022 09:59
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    6'lı masada Kılıçdaroğlu'na olan destek eriyor! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakın ne yanıt verdi

    6'lı masada elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çalım atarak 2023 adaylığını pekiştirmek isteyen CHP lideri, aradığını bulamadı. İP, DEVA ve Saadet Partisi'nden peş peşe çatlak yaratan açıklamalar geldi. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına burun kıvırarak ittifaktaki krize bir çivi daha çaktı.

    6’lı masada Kılıçdaroğlu’na olan destek eriyor!

    Ahlatlıbel masasında deprem sürüyor. Saadet Partisi'nin "üçüncü ittifak" resti ve DEVA'nın "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan'dır" çıkışından sonra bir salvo da Meral Akşener'den gelmişti. CHP'ye rest çeken Akşener, "İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor" diyerek ince bir mesaj vermişti.



    KARAMOLLAOĞLU DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA ŞÜPHEYLE BAKIYOR
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin açıklamalar yaptı.

    Seçime ve adaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısını aktardı.

    Temel Karamollaoğlu'na, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5 partinin lideri desteklerse aday olurum" sözlerine ithafta bulunularak, destek verip vermediği soruldu.

    "BİZİM SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZ BİR ADAYI BELİRLEMEMİZ LAZIM"
    Muhabilirin "Sizce Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacak aday mıdır, aday olursa destek verir misiniz?" sorusuna verdiği cevaptaki şüpheleriyle dikkat çeken Karamollaoğlu, "Bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım." ifadelerini kullandı.

        "ANA MUHALEFET OLARAK BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMESİ MAKUL"
        BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

        "Bu konuda şimdi bir yorum yapmak doğru olmaz benim yönümden. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle demesini de garipsemiyorum, doğru buluyorum. Aslında ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir şeyi söylemesi, düşünmesi gayet makul.

        "İYİ ARAŞTIRILMASI GEREKİR"
        Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten tereddüt göstermeden bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım. O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir."

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        Haberler Güncel 6'lı masada Kılıçdaroğlu'na olan destek eriyor! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakın ne yanıt verdi
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