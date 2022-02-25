6'lı masada Kılıçdaroğlu'na olan destek eriyor! Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakın ne yanıt verdi

Ahlatlıbel masasında deprem sürüyor. Saadet Partisi'nin "üçüncü ittifak" resti ve DEVA'nın "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan'dır" çıkışından sonra bir salvo da Meral Akşener'den gelmişti. CHP'ye rest çeken Akşener, "İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor" diyerek ince bir mesaj vermişti.
KARAMOLLAOĞLU DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA ŞÜPHEYLE BAKIYOR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin açıklamalar yaptı.
Seçime ve adaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısını aktardı.
Temel Karamollaoğlu'na, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5 partinin lideri desteklerse aday olurum" sözlerine ithafta bulunularak, destek verip vermediği soruldu.
"BİZİM SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZ BİR ADAYI BELİRLEMEMİZ LAZIM"
Muhabilirin "Sizce Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacak aday mıdır, aday olursa destek verir misiniz?" sorusuna verdiği cevaptaki şüpheleriyle dikkat çeken Karamollaoğlu, "Bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım." ifadelerini kullandı.