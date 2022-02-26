Türkiye, Ukrayna halkının yanında: İnsani yardım konvoyu yola çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Türkiye, Ukrayna halkı içi yardım elini uzattı.

Yapılan operasyonlarla birlikte AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ukrayna halkı için yardım konvoyunun yola çıktığı ifade edildi.

Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Öncü ekibimiz Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı.

Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda"