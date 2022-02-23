6'lı masada artçı depremler! DEVA ve Saadet'ten sonra Meral Akşener de resti çekti

Muhalefetin toplandığı 6'lı yuvarlak masa toplantısının üzerinden bir hafta geçtikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz merkezli Reuters'ın sorularını yanıtlayarak adaylık bombasını patlattı.

Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.







SAADET VE DEVA'DAN ADAYLIK RESTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajın ittifak üyelerinin bilgisi dahilinde olup olmadığı bilinmezken Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' hamlesi sonrası masadaki ilk çatlak Saadet Partisi'nden geldi. İttifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim'den 'Üçüncü ittifak' çıkışı geldi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.