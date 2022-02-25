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    • 25.02.2022 10:28
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    • 25.02.2022 10:28
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    Mersin'de kaçak cihazlarla kripto para üretimi iddiasına gözaltı

    Mersin'in Mezitli ilçesinde, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para madenciliği yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Kaçak cihazlarla kripto para üretimi iddiasına gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurda sokulan elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Adreste, 20 mining sistemi (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bilgisayar sistemi) ve kripto para üretiminde kullanıldığı değerlendirilen gümrük kaçağı 20 anakart, 129 ekran kartı, 17 işlemci, 27 güç kaynağı ve 149 yükseltici kart ele geçirildi.

    Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Mersin'de kaçak cihazlarla kripto para üretimi iddiasına gözaltı
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