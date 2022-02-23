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    • 23.02.2022 17:14
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    • 23.02.2022 17:26
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    2023 için adaylığa soyunan Kılıçdaroğlu'nun ekibi 28 Şubat Bilkent Zirvesi öncesi bastırıyor! Engin Altay'dan dikkat çeken açıklama

    Altı muhalefet partisi ve masanın gizli üyesi HDP, 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de Ahlatlıbel zirvesinin devamı niteliğinde bir toplantı gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen CHP üyeleri, zirve öncesi bastırarak genel başkanlarının elini güçlendirmeye çalışıyor. CHP'li Engin Altay, partinin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Reuters'a adaylık sinyali vermiş, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası Saadet, DEVA ve İP'ten peş peşe rest mesajları gelmişti.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun ekibi 28 Şubat zirvesi öncesi bastırıyor

    2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan iken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

    Adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da ittifak cephesinde, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

    Bugün de konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açıklamalarda bulundu.

    "KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLERDEKİ ADAYDIR"
    Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

    "MERAK EDİYORSANIZ ERKEN SEÇİM YAPALIM"
    Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.


        6'LI MASADA ARTÇI DEPREMLER!
        Muhalefetin toplandığı 6'lı yuvarlak masa toplantısının üzerinden bir hafta geçtikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz merkezli Reuters'ın sorularını yanıtlayarak adaylık bombasını patlattı.

        Kılıçdaroğlu, Reuters röportajında henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yabancı basına verdiği bu demeç, ittifak üyelerine "adaylık dayatması" olarak yorumlandı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajın ittifak üyelerinin bilgisi dahilinde olup olmadığı bilinmezken Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' hamlesi sonrası masadaki ilk çatlak Saadet Partisi'nden geldi. İttifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim'den 'Üçüncü ittifak' çıkışı geldi.

        Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.

        Muhalefetin 6'lı masasını sallayacak çıkış DEVA'dan

        Saadet Partisi'nden "3. ittifak" resti!

        "TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"
        "Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum"         diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" dedi.

        DEVA PARTİSİ'NDEN MASAYI SALLAYACAK ÇIKIŞ: ADAYIMIZ ALİ BABACAN'DIR
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesine Saadet Partisi'nden sonra bir rest de Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ali Babacan ittifakın adayı olabilir mi diyeceğim, ihtimal var mı?" sorusuna yanıt verdi.

        AKŞENER'DEN CHP'YE GÖNDERME
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularak ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

        "UNUTULUYOR HATIRLATMAK LAZIM"
        31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel 2023 için adaylığa soyunan Kılıçdaroğlu'nun ekibi 28 Şubat Bilkent Zirvesi öncesi bastırıyor! Engin Altay'dan dikkat çeken açıklama
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