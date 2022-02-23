2023 için adaylığa soyunan Kılıçdaroğlu'nun ekibi 28 Şubat Bilkent Zirvesi öncesi bastırıyor! Engin Altay'dan dikkat çeken açıklama

"KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLERDEKİ ADAYDIR"

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

"MERAK EDİYORSANIZ ERKEN SEÇİM YAPALIM"

Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.